HUZUR VE KONFOR

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Leziz Tatlar
Restoranlar
Farklı lezzetleri, keyif ve güvenle deneyimleyebileceğiniz restoranlarımızda sizleri görmekten mutluluk duyarız.
Aydın’ın popüler tatil beldelerinden biri olan Didim’de 53.000 m2 alana kurulmuş olan Lucas Didim Ultra Herşey Dahil konseptiyle ve denize sıfır konumuyla dikkat çekerken, eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen misafirlerine dinlenme ve eğlenme fırsatı sunuyor.
Sabah, öğle, akşam yemeği açık büfe ve ücretsiz olup Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde yerli alkollü-alkolsüz içecekleri 24 saat ücretsiz olarak alabilirsiniz.
A La Carte Restoranlar ücretli olup 1 gün önceden misafir ilişkileri departmanından rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.Restoran & Bar Servis Saatleri
Bilgi için+90 (256) 610 08 66
İşinde uzman ekibimizle size en iyi hizmeti sunuyoruz.
Park yerimiz mevcuttur ve emniyetlidir. Arabanızı güvenle bırakabilirsiniz.
Odalarımızda ihtiyacınız olan herşeyi bulabilirsiniz
Büyük havuz, Çocuk havuzu ve Kaydıraklı havuz ile birlikte 3 adet havuz mevcuttur.
Wifi Hizmetimizle size otel çevresinde kesintisiz internet temin ediyoruz
Bebekli aileler için mikrodalga fırın ve biberon ısıtıcı sağlanıyor.
Farklı lezzetleri, keyif ve güvenle deneyimleyebileceğiniz restoranlarımızda sizleri görmekten mutluluk duyarız.
SpaTesiste bulunan fitness salonu, hamam, masaj uygulamaları, gibi hizmetler sayesinde tatilde tazelenip dinlenebilirsiniz.
Tesiste bulunan fitness salonu, hamam, masaj uygulamaları, gibi hizmetler sayesinde tatilde tazelenip dinlenebilirsiniz.
Denize sıfır konumdaki tesisin iskelesi ve özel kum plajı bulunuyor. Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye ve havlu ücretsizdir. 1 Adet büyük havuz, 1 adet çocuk havuzu, 1 adet kaydıraklı havuz ile birlikte 3 adet havuz mevcuttur.
Çocuklar için eğlenceli, ebebeynler için rahatlatıcı. Çocuk Kulübü: 30 m2 alanda, 10:00 – 12:30 / 14:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çocuk klübünde Almanca , İngilizce ve Rusça konuşan animatörler vardır. Aşağıda çocuklar için etkinlik listesini bulabilirsiniz.
Bizi arayın ve yerinizi ayırtın.