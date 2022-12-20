HUZUR VE KONFOR

Lucas Didim

Aydın’ın popüler tatil beldelerinden biri olan Didim’de 53.000 m2 alana kurulmuş olan Lucas Didim Ultra Herşey Dahil konseptiyle ve denize sıfır konumuyla dikkat çekerken, eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen misafirlerine dinlenme ve eğlenme fırsatı sunuyor.