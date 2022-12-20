 Lucas Didim Hotel
+90 (256) 610 08 66
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Lucas Didim

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All Inclusive, All Exclusive
Lucas Didim

Aydın’ın popüler tatil beldelerinden biri olan Didim’de 53.000 m2 alana kurulmuş olan Lucas Didim Ultra Herşey Dahil konseptiyle ve denize sıfır konumuyla dikkat çekerken, eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen misafirlerine dinlenme ve eğlenme fırsatı sunuyor.

Reservasyon

+90 (256) 610 08 66

Lucas Didim

HUZUR VE KONFOR

GALERİ
Lucas Didim
Odalar & Suitler
Deluxe Room
Deluxe Sea View Room
Deluxe Twin Room
Deluxe Dublex Suit
Lucas Didim
Odalar & Suitler

Deluxe Room

20 m2 dir.Banyo, tuvalet, kasa, split klima, saç kurutma makinesi, telefon, LCD televizyon, minibar , cattle çay ve kahve, wireless , ve balkon. Zemin ahşap parke kaplamadır.

  • 2-4 Kişilik
  • Wifi
  • Geniş Yataklar
  • Açık Büfe
  • 7/24 Hizmet
  • Yüzme Havuzları
Detaylar

Deluxe Sea View Room

20 m2 dir.Denize Manzaralı. Banyo, tuvalet, kasa, split klima, saç kurutma makinesi, telefon, LCD televizyon, minibar , cattle çay ve kahve, wireless , ve balkon. Zemin ahşap parke kaplamadır.

  • 2-4 Kişilik
  • Wifi
  • Geniş Yataklar
  • Açık Büfe
  • 7/24 Hizmet
  • Yüzme Havuzları
Detaylar

Deluxe Twin Room

28 m2 dir. 2 oda , Banyo, tuvalet, kasa, split klima, saç kurutma makinesi, telefon, LCD televizyon, minibar , cattle çay ve kahve, wireless , ve balkon. Zemin ahşap parke kaplamadır

  • 2-4 Kişilik
  • Wifi
  • Geniş Yataklar
  • Açık Büfe
  • 7/24 Hizmet
  • Yüzme Havuzları
Detaylar

Deluxe Dublex Suit

51 m2 dir. 2 oda ,2 Banyo, 1 oturma odası, Banyo, tuvalet, kasa, split klima, saç kurutma makinesi, telefon, LCD televizyon, minibar , cattle çay ve kahve, wireless , ve balkon. Zemin ahşap parke kaplamadır.

  • 2-4 Kişilik
  • Wifi
  • Geniş Yataklar
  • Açık Büfe
  • 7/24 Hizmet
  • Yüzme Havuzları
Detaylar
Kaliteli Servis
Yiyecek & İçecek

Sabah, öğle, akşam yemeği açık büfe ve ücretsiz olup Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde yerli alkollü-alkolsüz içecekleri 24 saat ücretsiz olarak alabilirsiniz.

A La Carte Restoranlar ücretli olup 1 gün önceden misafir ilişkileri departmanından rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Restoran & Bar Servis Saatleri

Bilgi için

+90 (256) 610 08 66
Azure Restorant
  • Açık büfe olarak özenle hazırlanmış dünya ve Türk lezzetlerinin tadını çıkartabileceğiniz Azure restoran’da kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi verilmektedir.
Cafe Le Bon Patisserie
  • Türkiye’den ve dünyadan birçok tatlı, pasta çeşitlerini bulabileceğiniz Cafe Le Bon gününüze tat katacak.
Koza Restorant
  • Türk lezzetlerinde ilk sıralarda olan döner ve iskenderin harika sunumuyla sizlerle buluşması için Koza restoran’ı mutlaka ziyaret edin.
La Cucina A la Carte Restorant
  • İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini mükemmel gün manzara eşliğinde deneyimleyebileceğiniz La Cucina restoran A la Carte hizmet vermektedir
Mia Mare A la Carte Restorant
  • Deniz mahsulleri ve mükemmel mezeleri harika bir günbatımı eşliğinde sizlere sunan Mia Mare restoran A la Carte hizmet vermektedir
Turquoise A la Carte Restorant
  • Türk geleneksel yemeklerini usta şeflerin yorumlarıyla deneyebileceğiniz Turquoise restoran A la Carte hizmet vermektedir.
Veranda Snack
  • Hamburger, pizza ve daha birçok atıştırmalık yiyecek için veranda restoran sizlerin ziyaretini bekliyor.
Lucas Didim
Hotel Olanakları
Resepsiyon Hizmeti

İşinde uzman ekibimizle size en iyi hizmeti sunuyoruz.

Oto Park

Park yerimiz mevcuttur ve emniyetlidir. Arabanızı güvenle bırakabilirsiniz.

Oda Servisi

Odalarımızda ihtiyacınız olan herşeyi bulabilirsiniz

Yüzme Havuzlarımız

Büyük havuz, Çocuk havuzu ve Kaydıraklı havuz ile birlikte 3 adet havuz mevcuttur.

Wifi İnternet

Wifi Hizmetimizle size otel çevresinde kesintisiz internet temin ediyoruz

Bebeklerimizi Seviyoruz

Bebekli aileler için mikrodalga fırın ve biberon ısıtıcı sağlanıyor.

Lucas Didim
Animasyon ve aktivite ekibi ile harika bir tatil geçirme imkanı bulabilirsiniz.
Leziz Tatlar

Restoranlar

Farklı lezzetleri, keyif ve güvenle deneyimleyebileceğiniz restoranlarımızda sizleri görmekten mutluluk duyarız.

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Rahatlayın

Spa ve Masaj Merkezi

SpaTesiste bulunan fitness salonu, hamam, masaj uygulamaları, gibi hizmetler sayesinde tatilde tazelenip dinlenebilirsiniz.

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Modern

Fitness Center

Tesiste bulunan fitness salonu, hamam, masaj uygulamaları, gibi hizmetler sayesinde tatilde tazelenip dinlenebilirsiniz.

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Temiz ve Güvenilir

Havuzlar

Denize sıfır konumdaki tesisin iskelesi ve özel kum plajı bulunuyor. Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye ve havlu ücretsizdir. 1 Adet büyük havuz, 1 adet çocuk havuzu, 1 adet kaydıraklı havuz ile birlikte 3 adet havuz mevcuttur.

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Küçükleri Unutmadık

Çocuklar İçin

Çocuklar için eğlenceli, ebebeynler için rahatlatıcı. Çocuk Kulübü: 30 m2 alanda, 10:00 – 12:30 / 14:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çocuk klübünde Almanca , İngilizce ve Rusça konuşan animatörler vardır. Aşağıda çocuklar için etkinlik listesini bulabilirsiniz.

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Tesisin odalarında; kasa, klima, saç kurutma makinesi, LCD TV, balkon ve minibar gibi olanaklar yer alıyor. Mini Barlar giriş günü su ve meyve suyu ile doludur.

Reservasyon

+90 (256) 610 08 66

Bizi arayın ve yerinizi ayırtın.

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